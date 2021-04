Lavori flash in previsione

Nuovi hub vaccinali a Palermo e provincia

Ieri vertice sindaci metropolitani con Prefetto

A Palermo vaccini al centro commerciale e in strutture sanitarie

Stanno per nascere anche in provincia di Palermo altri hub vaccinali oltre a quello già attivo della Fiera del Mediterraneo. Il Comune di Palermo, in particolare, ha già messo a disposizione alcuni immobili idonei allo scopo.

Appello dei sindaci

La disponibilità è stata data dal sindaco Leoluca Orlando che ieri ha partecipato a un incontro in videoconferenza di tutti i sindaci dell’area metropolitana con il Prefetto Giuseppe Forlani. I Sindaci hanno confermato la disponibilità dei rispettivi comuni e della Città Metropolitana a mettere a disposizione della Protezione Civile immobili in diverse città, fra cui Bagheria, Misilmeri e Cefalù, per la realizzazione di hub vaccinali. Dai sindaci, inoltre, è venuto “un appello forte di comprensione e condivisione per i sacrifici richiesti ai cittadini e la richiesta ai governi nazionale e regionale d’interventi urgenti, concreti a sostegno delle famiglie e di rimborsi alle aziende a partire dal sostegno per le spese fisse e di disponibilità di risorse per la ripresa”.

Gli hub vaccinali a Palermo

Il Comune di Palermo ha confermato la disponibilità di ulteriori immobili, oltre la Fiera del Mediterraneo, per alleggerire la pressione su quest’ultima area che ospita sia il drive-in per i tamponi sia l’hub vaccinale, gestiti dal Commissario per l’emergenza e dalla Protezione civile regionale. A Palermo sono stati scelti il centro commerciale La Torre di via Assoro, l’ex ospedale Casa del Sole e Villa delle Ginestre, che andranno ad aggiungersi alla Fiera del Mediterraneo. In provincia gli hub saranno allestiti al centro commerciale Poseidon a Carini, al Centro direzionale dell’area artigianale Misilmeri, al Palazzetto dello sport di Bagheria e al Palasport di Cefalù.

Gli hub della provincia e in Sicilia

In provincia di Catania figurano il Palazzetto dello sport di Sant’Agata Li Battiati, il PalaTupparello di Acireale, il Palazzetto dello sport di Caltagirone, il Centro sociale di Misterbianco. A Messina ci sono il PalaRescifina e l’ospedale militare, mentre in provincia il PalaFantozzi a Capo d’Orlando e il parcheggio Lumbi a Taormina. In provincia di Trapani ci sono il Pala D’Angelo di Alcamo e la palestra di Partanna. In provincia di Ragusa la Fiera Emaia a Vittoria e l’ex Agip a Modica. Ancora in valutazione altri quattro centri: il Palasport a Milazzo, le Terme di Sciacca, il centro sportivo di Portopalo di Capo Passero e il PalaCossiga a Gela. “Abbiamo eseguito i sopralluoghi d’intesa con le Asp e i sindaci – spiega il capo della Protezione civile Salvatore Cocina – e in settimana definiremo i progetti. Lunedì avvieremo le conferenze di servizio per acquisire i pareri di vigili del fuoco, Asp e Comuni. Da mercoledì partiranno gli affidamenti e giovedì i lavori”.