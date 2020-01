‘Un ritorno del bipolarismo? Qualcuno vorrebbe tanto che ciò accadesse. Ma se guardo i numeri a livello nazionale, vedo tre forze alla pari e che si possono contendere la leadership. Non mi pare di vedere tutto questo bipolarismo. Al netto di chi tenta di arruolarci a destra come a sinistra, non capendo che noi siamo un Movimento post-ideologico. Da noi le idee si distinguono tra buone o cattive, non di destra o di sinistra’.

Parola di Giancarlo Cancelleri, il vice ministro alle Infrastrutture già vice presidente dell’Ars e leader dei 5 stelle siciliani. L’occasione per la sua valutazione è stata un’intervista alla Stampa in cui assicura: ‘Dobbiamo e possiamo rimetterci in carreggiata”.

Insomma i 5 stelle sono tutt’altro che scomparsi e si preparano a ritornare ‘Premesso che le Regionali non sono mai troppo buone con noi, è vero che c’è modo e modo di perdere. Dobbiamo rifondarci. Dobbiamo fermarci un attimo a capire che cosa non sta funzionando, e perché gli elettori non ci vedono più come la risposta all’inconcludenza della politica – dice Cancelleri – Per noi è un momento difficile. Luigi Di Maio non è più il capo politico, e lo ringrazio per la sua scelta che è stato un atto d’amore per il Movimento; Vito Crimi è un facente funzioni; dobbiamo arrivare agli Stati generali con lo spirito giusto”.

“Molte nostre battaglie storiche sono ormai leggi dello Stato. La faretra si è un po’ svuotata. ‘Forse è vero che dobbiamo guardare a nuove proposte. Per questo io dico che agli Stati generali non e’ importante pensare al chi,

ma al cosa e al come. Ci sono stati altri momenti in cui il Movimento si e’ afflosciato, penso al dopo Europee del 2014, quando il Pd di Renzi prese il 40%. Tutti ci davano per morti”.

“Però sono arrivate le Politiche del 2018 e avete visto che risultati. Dobbiamo solo riprendere fiato. Chi ci ha votato una volta è pronto a rivotarci, ma noi dobbiamo tornare competitivi e per farlo dobbiamo capire chi siamo”.