Domani e domenica

L‘Istituto Ancelle compie 100 anni, domani alle 16 l’apertura della due giorni di eventi a Palermo

Si chiama #YoungTalentInAction. E’ la due giorni di incontri tra laboratori Montessori per i più piccoli, laboratori scientifici, linguistici (inglese, francese, spagnolo e arabo) e attività sportive per festeggiare i cento anni de ‘Le Ancelle’ storico istituto di formazione legato alla storia della Città e scoprire il nuovo Istituto Ancelle e tutte le attività dell’anno scolastico 2019/2020 offerte dal Liceo linguistico internazionale Keynes Institue ed Ivanor Sport Srl.

L’evento prende le mosse nella mattina di sabato con tornei sportivi ma entra nel vivo alle 16 con l’inaugurazione del centenario. Nel teatro dell’Istituto Michele Li Vecchi racconterà le opportunità che offrono il Liceo linguistico internazionale Keynes Institute ed Ivanor Sport Srl ma la narrazione passerà attraverso i progetti dei giovani studenti, la storia centenaria dell’Istituto e con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla crescita con l’intervento anche del Consulente per l’Innovazione già responsabile di prodotto di Mosaicoon Marco Imperato.

Da domani pomeriggio, poi, e per tutta la giornata di domenica, non solo laboratori di formazione tradizionale e avanzata. Al centro delle attività anche laboratori teatrali, danza mostre ed eventi

Attraverso il teatro e il racconto si stimola la condivisione del sé e delle emozioni, in contesti guidati e stimolati da educatori esperti Da queste considerazioni prende le mosse l’importanza che al teatro viene attribuita.. Il laboratorio per i più piccoli, sarà incentrato sulla lettura e la messa in scena di una fiaba che proporrà temi come le emozioni e la scoperta del se. Il laboratorio per i ragazzi sarà un “incontro teatrale” che verterà sulla comunicazione non verbale, attraverso le tecniche del mimo e del grammelot.

Particolare l’attenzione al rapporto madre figli che l’istituto sviluppa attraverso la ‘danza in fascia’. Si tratta di un’attività che permette a madre e figlio di vivere insieme dei momenti di coinvolgimento fisico ed emozionale. È un’attività in primis di condivisione, che mette in contatto le innumerevoli emozioni del diventare madri, con le esigenze di contatto e vicinanza dei neonati, che nel rapporto e nel contatto con la propria madre ritrovano se stessi in un mondo esterno che stanno ancora imparando a decifrare.

E infine ma non ultima la mostra sui 100 anni dell’Istituto, un secolo di storia della città e della sua crescita vista attraverso la lente dell’importante istituzione palermitana.