presentato il piano formativo 2020

La formazione è una delle attività che caratterizzano Ergon (Despar – Eurospar – Interspar – Ard – Altasfera) sin dalla sua fondazione, da un anno ha anche istituito una vera e propria sede di formazione con aule didattiche, informatiche e tecniche con tavoli per il taglio dei formaggi e dei salumi, la cucina per i corsi di gastronomia che ha voluto chiamare “Laboratori didattici Ergon”.

Il direttore della formazione Paolo Canzonieri ha presentato il catalogo dei corsi di formazione professionalizzante 2020 che prevede corsi per gli store manager; laboratori specialistici per gli addetti di salumeria, macelleria, pescheria, orto frutta; dei corsi per la gestione delle risorse umane; informatica con particolare riferimento all’uso dell’applicazione Excel che prevede 6 livelli di approfondimento.

I corsi professionalizzanti riguarderanno 300 lavoratori per un totale di 3000 ore e si svolgeranno nel corso del 2020 secondo una ben definita programmazione.

Il corpo docente è composto da esperti provenienti dal mondo accademico e consulenziale e non ultimo dall’interno dell’organizzazione aziendale.

Alla formazione professionalizzante si affiancherà la formazione obbligatoria sull’igiene alimentare e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; volte non soltanto al rispetto delle normative, ma alla creazione di una vera e propria cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’igiene e salubrità degli alimenti.

Parallelamente all’attività formativa sono state stipulate le convenzioni con le Università di Catania e Messina volte alla selezione ed all’inserimento di giovani neolaureati attraverso percorsi di tirocinio o stage in azienda finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.

La particolare dedizione alla formazione continua interna ed alle sinergie con il mondo accademico e la scuola in generale; nasce dalla consapevolezza che per una società commerciale il primo patrimonio è composto dagli uomini e le donne che a vario titolo concorrono alla soddisfazione del cliente, che in Ergon non riguarda solamente gli addetti al pubblico ma ciascuno nell’intera filiera produttiva.