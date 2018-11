Le parole del Governatore

Lo stanziamento del Consiglio dei ministri di 250 milioni di euro per tutte le regioni colpite dall’ondata di maltempo “credo che non sia sufficiente per affrontare i problemi legati alla Sicilia. Noi avremo bisogno, in questo momento, di almeno 400 milioni di euro. E’ un primo stanziamento, quindi è difficile poter esprimere delle valutazioni. Aspettiamo che si completi, ma i 250 milioni non basteranno per due o tre regioni”. Lo ha detto a Sky TG24 il governatore della Sicilia Nello Musumeci commentando l’impegno del Governo per l’emergenza maltempo. “Faccio appello al Governo centrale – ha spiegato Musumeci – affinché possa tenere conto delle diversità delle singole regioni. Gli effetti dei danni non sono omogenei in tutti i territori del Paese”.

Il Governatore è ritornato poi sul tema del contrasto all‘abusivismo: “In Sicilia abbiamo ventiseimila e seicento casi di abusivismo non sanabile” ha detto. “Ho chiesto al Governo centrale – ha spiegato Musumeci – scrivendo al presidente Conte, di trovare una soluzione affinché i sindaci non siano sovraesposti, in una terra in cui in alcuni contesti può diventare veramente difficile fare gli abbattimenti. L’abbattimento delle case, oltre al sindaco, potrebbero farlo la prefettura, il genio militare o le Procure. Serve creare un fondo nazionale per far fronte alle spese”.

