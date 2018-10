La pagina "Toponomastica sicula in inglese"

Che ne pensereste di vedere tutti i nomi dei quartieri di Palermo, piuttosto che di alcune zone della Sicilia ritradotte letteralmente in inglese. E’ presto detto, l’idea è diventata realtà in una pagina fb “Toponomastica sicula in inglese”.

Un’idea tutta per ridere nata per gioco. Pocket house, Little rocks, Multitheater (Politeama), Listener, Old village e New village i nomi alcun dei quartieri di Palermo tradotti in inglese: si tratta di rispettivamente di Villa Tasca, Ciaculli, Politeama, Uditore, Borgo Vecchio e Borgo Nuovo.

L’idea di Alberto Ruud, trentenne palermitano, amministratore della pagina.

Alcuni dei nomi non sono a prima vista intuibili nella trasposizione in inglese: Little Rocks, ovvero Ciaculli, nasce perchè il termine Ciaculli si pensa derivi dalla parola siciliana “ciachi”, ovvero sassi.

Più facili altre traduzioni: Libertà diventa Freedom, Settecannoli è Sevencannolis, la Favorita è Favorite e Tommaso Natale si traduce Tom Christmas.