Il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri annuncia un piano contro il caro voli. C’è l’accordo con Alitalia per 34 nuove tratte. Una boccata d’ossigeno per la Sicilia e i siciliani che tornano a casa o che vogliono andare in vacanza. Un intervento meritevole per un’isola che spera di ritrovarsi meno ‘isolata’.

Fa sorridere, però, una singolare coincidenza temporale. L’annuncio del piano contro il caro voli arriva proprio nel giorno in cui a tutti i soci millemiglia Alitalia arrivano le offerte sconto del Black Friday.

Calano i prezzi per i nuovi voli e calano anche per gli sconti del venerdì nero?

Naturalmente è solo una singolare coincidenza temporale ma che strappa un inevitabile sorriso che potrebbe anche essere un po’ amaro. I siciliani, però, confidano che il piano annunciato possa muovere le acque, anzi i cieli, e dare il via ad una inversione di rotta delle tariffe.

Oggi, però, intanto i biglietti restano a prezzi inaccessibili, 449 euro da Milano a Palermo nella nostra simulazione odierna

