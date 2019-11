Sono i dati di Eduscopio

Mantiene la prima posizione lo Stanislao Cannizzaro tra i licei scientifici, seguito dal Galileo Galilei e dal Benedetto Croce, mentre è l’Umberto I a guidare la classifica dei licei classici, davanti al Giuseppe Garibaldi e al Giovanni Meli.

Anche quest’anno la fondazione Eduscopio della Fondazione Agnelli ha pubblicato i risultati dello studio relativo alle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Un’analisi di supporto agli studenti che si accingono ad iscriversi ad una scuola superiore.

Per quanto riguarda la preparazione agli studi universitari, la ricerca tiene conto della velocità nel percorso di studi (basata sulla percentuale di crediti universitari ottenuti) e della qualità negli apprendimenti universitari (in funzione della media dei voti ottenuti agli esami).

Per quanto riguarda le possibilità di trovare impiego, gli analisti di Eduscopio hanno creato l’indice di occupazione dei diplomati, cioè la percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi nei due anni successivi alla maturità.

Eduscopio elabora dal 2014 questa analisi dettagliata su tutte le città italiane.

In alto le classifiche elaborate sugli istituti del capoluogo siciliano e su quelli che si trovano entro un raggio di 10 km, per quanto riguarda i licei classico, scientifico, linguistico, scienze umane e gli istituti tecnico-economico e tecnico-tecnologico. Per conoscere la classifica completa delle migliori scuole superiori di Palermo, inclusi gli istituti tecnici e quelli professionali, si può consultare il sito ufficiale e impostare i criteri di ricerca.