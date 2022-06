Per il Pd Chinnici o Bartolo

La coalizione si centrosinistra con il M5S, dopo il tonfo alle amministrative, prova con le Primaria e scegliere il proprio candidato alle regionali del prossimo autunno. L’ultimo via libera è arrivato ieri pomeriggio con una votazione online dei dirigenti regionali del Partito democratico.Oggi in programma la conferenza stampa all’Ars dei leader di Pd, Movimento 5 Stelle, Centopassi, Articolo 1, Europa verde, Sinistra italiana e Partito socialista italiano.

Le Primarie il 23 luglio

Si voterà sabato 23 luglio: la consultazione si terrà dalle 8 alle 22 sulla piattaforma SkyVote, anche in uno dei 32 gazebo fisici allestiti nei nove capoluoghi di provincia e in altri 23 centri strategici. Il voto sarà gratuito, ma i candidati verseranno un contributo e ci sarà una campagna di crowdfunding. Online potrà partecipare chiunque risieda in Sicilia, mentre ai gazebo potranno votare solo gli elettori registrati su SkyVote. Slitta la presentazione delle candidature. Ci sarà tempo fino al 30 giugno. Gli aspiranti presidenti della Regione

dovranno depositare un atto dal notaio con il quale si impegnano a sostenere la corsa verso Palazzo d’Orléans del vincitore.

Per il Pd Chinnici o Bartolo

Il nome che il Partito democratico schiererà alle primarie è ancora un rebus. Scartata la candidatura che più piaceva al segretario Enrico Letta, il suo vice Peppe Provenzano, la pista privilegiata è la corsa dell’eurodeputata Caterina Chinnici che è già stata contattata, ma fino a questo momento non ha sciolto la riserva. In alternativa c’è un altro eurodeputato: Pietro Bartolo, l’ex medico di Lampedusa reso celebre da “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, ha fatto sapere di essere interessato alla partita, ma sconta la resistenza di ampi settori del partito.

Tre nomi dal M5S

Nel M5S Giancarlo Cancelleri si è già proposto ma è ufficialmente una corsa a tre. Oltre al sottosegretario, il deputato di Termini Imerese Luigi Sunseri, fautore del primo esperimento giallorosso con l’elezione nella sua cittadina della sindaca Maria Terranova, e il gelese Nuccio Di Paola, attuale capogruppo all’Ars e referente regionale del movimento considerato molto vicino allo stesso Cancelleri. Sia Di Paola che Sunseri sono al primo mandato all’Ars.

Fava candidato ufficiale

Il leader dei Centopassi, Claudio Fava è l’unico nome già in campo per le primarie giallorosse e ora i incassa pure l’appoggio di Articolo 1. Fava si è già dimesso dalla presidenza della commissione Antimafia dell’Ars. a. La rete “Fava presidente”, al momento, è costituita da 82 comitati territoriali.