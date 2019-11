Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre le sfide decisive

Manca ancora un ultimo tassello anche se non sarà semplice. Il Ct Palermo ha portato la squadra maschile e quella femminile a giocarsi la promozione in serie A1 per la stagione 2020.

Nel primo turno dei play off, i ragazzi hanno sconfitto 4-2 a Milano il Tc Ambrosiano, mentre le ragazze, in casa al doppio di spareggio, si sono imposte 3-2 sul Club Tennis Ceriano. E adesso ci saranno due gare d’andata e ritorno nelle quali ci si gioca tutto.

Le ragazze affronteranno in casa sabato 30 novembre alle 10 il Ct Mestre, mentre il giorno successivo la squadra maschile sempre alle 10 riceverà la visita dei toscani del Ct Pistoia.

In entrambe le gare sarà importante ottenere il massimo possibile per affrontare il ritorno a campi invertiti con maggiore fiducia e consapevolezza.

Nel match maschile sono previsti quattro singolari e due doppi, in quello femminile tre singolari e un doppio.

Il capitano della compagine maschile Davide Cocco potrà avvalersi della prestazioni dello spagnolo Carlos Gomez Herrera numero 450 Atp, dell’italo svizzero Luca Margaroli e dei siciliani Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Gabriele Piraino(vincitore del torneo under 16 dell’Avvenire), Andrea Trapani e Matteo Iaquinto.

Tra gli avversari, spiccano i nomi del veneto Matteo Viola numero 227 Atp e del tedesco Oscar Otte numero 164.Per quanto concerne la squadra femminile del capitano Davide Freni, saranno utilizzabili Federica Bilardo, la tedesca Lisa Ponomar e le giovani under 16 del vivaio Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.Nel Ct Mestre, da tenere d’occhio la croata Tereza Mrdeza attualmente al gradino 277 Wta.