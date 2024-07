Il deputato regionale Marco Intravaia è stato rieletto ieri sera presidente del Consiglio Comunale di Monreale, dopo avere ottenuto uno straordinario successo personale alle ultime elezioni amministrative con 1402 voti. Per la prima volta nella città normanna un presidente del Consiglio comunale è riconfermato per due mandati consecutivi. Circostanza storica che Intravaia ha ottenuto all’unanimità.

“Il risultato elettorale di cui i miei concittadini hanno voluto onorarmi mi conferisce un maggiore senso di responsabilità rispetto alle aspettative della comunità che votandoci ha scelto un progetto di crescita e sviluppo per Monreale. Interpreterò il mio ruolo in continuità con il quinquennio trascorso, con equità e rispetto delle diverse sensibilità che la città esprime”.

La vittoria di Intravaia

A Monreale nelle ultime elezioni Intravaia ha confermato la sua posizione di leader politico locale. Primo consigliere eletto alle amministrative, con quasi 1400 preferenze, la sua lista “Marco Intravaia per Monreale” si attesta su 4485 voti, seconda. Un’affermazione personale e del suo gruppo politico che prova l’affetto dell’elettorato verso il progetto che ha creato e che sta dando sicuramente i suoi frutti.

Dopo le fibrillazioni con FDI, da cui è derivata l’uscita dalla compagine all’Ars e l’ingresso nel gruppo misto, un risultato che avvalora quanto dichiarato da Intravaia alla vigilia delle elezioni: “Il progetto civico con il sindaco Arcidiacono è vincente e abbandonarlo comporterebbe un suicidio politico”.

“Ringrazio la mia città, continuiamo sulla via intrapresa cinque anni fa”

“Ringrazio la mia città – ha detto a caldo Intravaia – per l’affetto che mi ha manifestato e continua manifestarmi. Continuiamo sulla via intrapresa cinque anni fa, con l’impegno e la passione di sempre e del gruppo che mi sostiene. Sono abituato a metterci sempre la faccia e non ho esitato neanche in questa tornata elettorale, gli elettori mi hanno dato ragione e, dunque, ho la serenità di trovarmi sulla strada giusta”.