IL PRESIDENTE CASTRO

“La seduta della Commissione Sanità dell’Ars è stata un utile e costruttivo momento di confronto sulla gestione del 118 in Sicilia”. Lo afferma il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolineando che durante l’incontro di stamattina, alla presenza anche dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, “sono stati trattati temi importanti come l’eventuale ricollocamento degli inidonei alla mansione di soccorritore, l’organizzazione del personale e il potenziamento dei mezzi di soccorso. Così come sta già avvenendo con i sindacati, certamente la Seus trarrà tesoro pure dal confronto con l’Ars perchè il nostro comune obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il già ottimo servizio di emergenza-urgenza in Sicila”.

A febbraio era arrivato il via libera dal nuovo Cda della Seus a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia: saranno garantiti per la prima volta, infatti, sia i buoni pasto che il riconoscimento all’interno dell’orario di lavoro del cosiddetto “tempo tuta” al personale che ne ha diritto.

La novità

I componenti del consiglio di Amministrazione- cioè il presidente Riccardo Castro, il vicepresidente Pietro Marchetta e Maria Stella Marino- hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all’arretrato 2022, così come previsto dal recente e nuovo contratto di servizio triennale siglato tra Seus e Regione. Inoltre la Seus, così come stabilito dalla normativa in materia, considererà all’interno dell’orario di lavoro pure il tempo impiegato, 14 minuti, per indossare la tuta prima di svolgere l’attività lavorativa e dismetterla a fine turno.

Il presidente Riccardo Castro sottolinea: “I lavoratori della Seus assolvono ai propri doveri quotidianamente, con grande professionalità e spirito di sacrificio, salvando centinaia di vite umane. Il nuovo C.d.A., pertanto, è orgoglioso di avere accelerato e portato a compimento l’iter per riconoscere loro due diritti- i buoni pasto e il “tempo tuta”- che attendevano da anni”. Infine, durante il C.d.A. è stato dato il via libera alla pubblicazione della gara per il prossimo affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di soccorso.

I sindacati: “Subito il confronto”

“Seus 118 è una delle società strategiche della Regione siciliana, anche in virtù del ruolo cruciale nella tutela della salute dei cittadini: è necessario avviare subito un tavolo di confronto con il nuovo cda per affrontare i tanti problemi vissuti dai lavoratori, programmando insieme il futuro”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Claudio Dolce e Fabio Mondello del Csa-Cisal, Alessandro Idonea e Carmelo Salamone di Fials e Domenico Amato e Manzo Mario di Confintesa.

“Abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro al presidente e ai consiglieri – dicono i sindacalisti – e posto la necessità di affrontare alcuni temi come le carenze di personale, l’aggiornamento delle graduatorie e il pagamento dei buoni pasto, a cui i lavoratori

hanno diritto come confermato da una sentenza della Cassazione. Chiediamo però alla Regione di valorizzare adeguatamente Seus 118, risolvendo ogni pendenza economica a beneficio dei cittadini e dei dipendenti”.