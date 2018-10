La presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, stamane ha visitato l’unità operativa di Neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio soffermandosi, in particolare, nel reparto di Terapia intensiva neonatale.

La parlamentare è stata accompagnata dal commissario dell’Asp Gervasio Venuti, dal direttore sanitario Silvio Lo Bosco, dal responsabile amministrativo del Distretto ospedaliero Ag1 Salvatore Iacolino e dal direttore dell’unità di Neonatologia Adriano Azzali. L’unità operativa assicura i ricoveri ordinari e d’urgenza di neonati sino al 28° giorno di vita attraverso: Neonatologia, Patologia neonatale, Terapia intensiva neonatale e Oftalmologia neonatale.

“E’ con grande piacere – ha detto La Rocca Ruvolo – che ho visitato oggi l’unità di Neonatologia dell’ospedale di Agrigento, egregiamente diretta dal dottor Azzali, dove ho potuto constatare, tra l’altro, l’eccellente funzionamento della Terapia intensiva neonatale che non è stata mai messa in discussione dal governo regionale, come sosteneva qualcuno prima del varo della nuova rete ospedaliera che adesso si trova a Roma al vaglio dei ministeri della Salute e dell’Economia”.