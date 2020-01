il 5 gennaio

Pioggia di adesioni per quella che a Palermo sarà la prima corsa agonistica dell’anno, con un occhio ben attento al sociale e alla beneficenza. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio in via Libertà con “Il Giocattolo…in Corsa”, manifestazione podistica, sotto l’egida dell’ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale e organizzata dall’ASD Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Palermo.

Fondamentale anche la sinergia con il Cral Inps Palermo, il Cral Dipendenti del Comune di Palermo e il patrocinio dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. Ma c’è di più perché in questi giorni di festa, la locandina dell’evento si trova affissa anche all’interno degli autobus dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico locale.

Informazione capillare per un obiettivo dichiarato e importante, quello di raccogliere giocattoli, che saranno consegnati agli istituti per l’infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Palermo.

Due i momenti chiave della manifestazione: la gara vera e propria di dieci chilometri e la non competitiva di due chilometri, aperta a tutti. Per partecipare, non è previsto alcun costo d’iscrizione; per essere protagonisti della competitiva o della ludica basterà, all’atto del ritiro del pettorale, consegnare un giocattolo che regalerà un sorriso ai bambini più bisognosi e meno fortunati di Palermo e provincia. Per gli atleti prevista la maglia tecnica, ricordo di una giornata nella quale la solidarietà “andrà di corsa”.

La gara competitiva si svolge sulla distanza di 10 chilometri, con partenza e arrivo da via Libertà all’altezza del Giardino Inglese. Il circuito misura 2.000 metri da ripetere cinque volte, con le due boe poste all’altezza dell’asse di via Notarbartolo e di via Dante.

Programma gara competitiva:

• Ore 08.00 ritrovo giuria e concorrenti gara Competitiva Km 10 presso il Giardino Inglese (via Libertà) a Palermo; consegna Pettorali/Chip.

• Ore 09.30 partenza gara Competitiva km 10;

• Ore 10.45 premiazioni presso Giardino Inglese.

Iscrizioni competitiva ancora aperte: https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/il-giocattolo-in-corsa/

PROGRAMMA Camminata ludico motoria aperta a tutti di 2 km.

• Ore 10.30 ritrovo

• Ore 11.00 partenza

Iscrizioni non competitiva: Tecnica Sport di via Aquileia, 38 – Palermo o sul posto domenica 5 gennaio.