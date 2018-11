La piccola bara bianca è l’unica tra le nove rimaste aperte: all’interno il corpicino senza vita di Rachele, 1 anno; la bambina pare che stia dormendo.

E’ uno dei sinmboli più dolorosi della tragedia di Casteldaccia. Dolorosi per i congiunti, dolorosi per la città, dolorosi per il Paese.

Oggi è il giorno del dolore e dell’addio perchè alle 11.00 si tengono i funerali nella cattedrale di Palermo. E’ l’addio a tutte le vittime di Casteldaccia.

Ieri lo strazio della camera ardente dove campeggiavano due piccoli peluches di Minnie e Topolino che faranno compagnia per sempre al corpicino senza vita proprio della piccola Rachele Giordano.

Le altre vittime sono Antonio Giordano, 65 anni, la moglie Matilde Comito, 57 anni. I loro figli Marco, 32 anni e Monia, 40 anni. Monia era sposata con Luca Rughoo i due avevano due figli: Francesco, 3 anni, morto anche lui, e Manuela 13 anni, sopravvissuta perchè era col padre e la cugina Asia a comprare dei dolci quando si è scatenata la bomba d’acqua del fiume Milicia. Nella strage è morta anche Nunzia Flamia, 65 anni, madre di Luca.

Sono morti anche Stefania Catanzaro, 32 anni, moglie di Giuseppe Giordano (figlio di Antonio e Matilde) che è sopravvissuto perchè scaraventato su un albero dalla violenza dell’inondazione, e il loro figlio Federico di 15 fratello di Rachele. E’ sopravvissuta perchè era con lo zio l’altra figlia Asia di 12 anni.

E già questa mattina sui social network gira un appello rivolto a tutti i commercianti e agli artigiani di Palermo. Alle 11,00 in concomitanza con i funerali abbassate per un minuto tutte le saracinesche in segno di lutto, fate sentire a queste famiglie distrutte la vostra vicinanza, fate sentire che Palermo c’è e ascolta il loro dolore che è anche quello di una città.

Anche oggi è lutto cittadino per decisione del sindaco Orlando. Un lutto sentito dai palermitani prima che dichiarato dall’amministrazione per una tragedia immane. Oggi è il giorno del dolore

