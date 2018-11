L'annuncio del premier

“La Sicilia sarà tra quelle regioni per le quali andremo a deliberare uno stato di emergenza nel prossimo Cdm in settimana”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia. L’annuncio dopo i morti e la devastazione che l’ondata di maltempo ha causato in Sicilia.

Intanto c’è stato un sopralluogo del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nella zona di Casteldaccia sommersa dal fiume Milicia e sequestrata dalla Procura di Termini Imerese che indaga sulla morte di nove persone, tra cui due bambini, sorpresi dall’acqua e dal fango nella villetta a ridosso della statale e dell’autostrada. Musumeci si è accertato di persona sulla situazione nell’area dove ci sono diversi manufatti, ruderi e case sorti su un ex agrumento.

