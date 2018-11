“Ho appreso dalla viva voce del prefetto di Palermo e dai funzionari della Digos che il cerimoniale del presidente Conte non mi avrebbe consentito di accedere al Policlinico, dove avrei voluto accogliere il premier e, assieme a lui, rendere l’omaggio alle vittime di questa notte e portare ai familiari il cordoglio della comunità siciliana”.

LEGGI QUI LA VISITA DI CONTE

Lo racconta il Presidente della Regione Nello Musumeci fortemente infastidito da questa esperienza. E il governatore continua: “Il profondo rispetto per i morti di questa sciagura mi ha indotto ad assumere una condotta improntata al senso di responsabilità: ho preferito, senza plateali polemiche, fare rientro alla Presidenza della Regione per presiedere la seduta dalla Giunta e decidere quali ulteriori misure debbano essere adottate a partire da domani, dopo quelle deliberate e realizzate nei giorni scorsi”.

Ma la polemica è stata solo rimandata di qualche ora: “Sia chiaro, questa inaudita vicenda, che non ha precedenti nella storia della Regione Siciliana, allarma e suscita indignazione. Non cerco il rispetto per la mia persona, ma lo pretendo per l’Istituzione che rappresento e per il popolo siciliano. E questo vale per tutte le istituzioni, anche per il presidente del Consiglio”. conclude Musumeci.

LEGGI ANCHE

IL MALTEMPO PORTA MORTE, DISASTRI E DEVASTAZIONE

AGGIORNAMENTO MALTEMPO: Leggi qui

Altri 2 morti nell’agrigentino, sono 12 i morti adesso: Leggi qui

DUE FAMIGLIE DISTRUTTE Leggi qui