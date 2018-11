Il premier Giuseppe Conte è giunto poco dopo le 14 in prefettura a Palermo per un vertice operativo dove la task force farà il punto sull’alluvione che ha fatto nove vittime a Casteldaccia, una a Vicari e danni ingenti in varie zone della provincia di Palermo. Nel complesso sono, fino ad ora, 12 le vittime siciliane ma c’è ancora una persona che risulta dispersa.

Il Presidente del Consiglio ha ‘improvvisato’ la sua visita annunciandola questa mattina su twitter per giungere poco dopo in Sicilia. Una decisione dettata dalla tragica situazione determinatasi nella notte.

Nove morti a Casteldaccia, uno a Vicari, una intera palazzina invasa dal fango a Monreale, un ristorante sommerso dall’acqua a Bolognetta. L’acqua è arrivata ovunque. In provincia di Palermo intere famiglie si sono rifugiate sui tetti dove sono state soccorse dai Vigili del fuoco.Due intere famiglie letteralmente distrutte perchè decimate e fra le vittime anche due bambini.

Il capo del governo Giuseppe Conte è atterrato con un volo di Stato a Palermo all’aeroporto Falcone Borsellino. Il premier è subito salito nell’elicottero, che lo attendeva nella pista dell’aeroporto, per sorvolare le zone colpite dall’alluvione e in particolare l’area di Casteldaccia. Con lui il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il prefetto di Palermo Antonella De Miro.

La devastazione portata dall’acqua, dagli smottamenti, dagli allagamenti è arrivata ovunque. Palermo e la Provincia sono i territori più colpiti ma il maltempo non ha risparmiato ne il Trapanese ne l’Agrigentino. A Cammarata le due vittime registrate nell’Agrigentino. Si tratta di due tedeschi la cui auto a nolo è stata recuperata nel fiume. Sempre nell’Agrigentino i Carabinieri hanno salvato un pastore di 25 anni di cui non si avevano notizie da ieri sera.

Subito dopo il sorvolo che è servito al Premier per rendersi conto di persona della situazione Conte ha fatto visita ai familiari delle vittime nella camera morturaria del Policlinico di Palermo. Qui la richiesta di ‘dignità’ avanzata dai familiari superstiti delle vittime.

All’arrivo di Conte, però, è polemica con il Presidente della Regione, Nello Musumeci che rimane fuori dall’incontro a quanto pare su richiesta del cerimoniale del Premier (LEGGI QUI)

Chiedono funerali solenni in cattedrale a Palermo, invece, i familiari delle vittime “Perché non ci hanno avvisato dell’allarme meteo?”, ha urlato tra le lacrime Giuseppe Giordano che nel disastro ha perso due figli (LEGGI QUI)

Alla riunione della task force in prefettura col premier Conte, che ha fattos eguito a questo incontro, ci sono il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il prefetto Antonella De Miro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, i vertici di questura, carabinieri e Guardia di finanza.

In aggiornamento

