I misteri dell’universo e il fascino della loro scoperta hanno caratterizzato la visita del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all’Osservatorio astronomico “Gal Hassin” di Isnello, sulle Madonie.

Accompagnato dal vicepresidente Gaetano Armao e dall’assessore all’Ambiente Toto Cordaro, il governatore è stato accolto dal sindaco Marcello Catanzaro e si è soffermato all’interno della struttura, considerata oggi tra i principali punti planetari d’osservazione del cosmo, per ammirare i reperti spaziali lì custoditi: dai frammenti di meteoriti precipitati sulla Terra, ai preziosi reperti provenienti da Luna e Marte. Quindi, la delegazione regionale ha assistito alla proiezione del filmato che racconta la storia dell’osservazione astronomica e il magico rapporto che da sempre mette in relazione l’uomo e l’universo.

La visita è stata guidata da Giuseppe Mogavero, presidente della Fondazione Gal Hassin, che ha raccontato agli ospiti la grande attività di divulgazione scientifica del Centro d’Isnello che in pochi anni ha accolto oltre cinquantamila visitatori paganti, desiderosi di scoprire i segreti dei corpi celesti e il progetto di rendere Polo internazionale d’eccellenza la struttura siciliana.

“Il fascino che l’universo esercita sugli uomini di qualsiasi età, qui al centro Gal Hassin – ha detto il presidente Musumeci – trova la sua massima esaltazione. Attraverso il lavoro di divulgazione degli studiosi che operano con tanta dedizione e grazie a una sapiente esposizione ricca di reperti, l’osservatorio rappresenta un fiore all’occhiello per la Sicilia. Una realtà alla quale la Regione non farà mancare il proprio sostegno per consolidarne il prestigio internazionale”.