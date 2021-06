Il Meteo in Sicilia, ancora temporali isolati ed allerta gialla

Redazione di

11/06/2021

Prosegue il clima instabile in Sicilia anche per la giornata dell’12 giugno. La protezione civile ha emanato un nuovo avviso di allerta gialla per temporali nelle zone di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta. Sono, infatti, previsti “solati rovesci o temporali a evoluzione diurna sui settori orientali e zone interne centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui rilievi della Sicilia nord-orientale”. I piovaschi potrebbero concentrarsi, dunque, sulla Sicilia orientale costiera. Rimangono stabili le temperature che si attestano su valori primaverili tendenti all’estivo con venti deboli o al massimo moderati. Le temperature minime andranno dai 10 gradi di Enna ai 20 di Messina, le massime invece, andranno dai 24 di Enna ai 31 di Agrigento. Nel resto d’Italia Al nord la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da un ampio soleggiamento. Da segnalare soltanto alcuni temporali a sviluppo diurno sui confini alto atesini. Clima estivo. Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità sulla dorsale appenninica. Nel resto del sud mattinata soleggiata, nel pomeriggio potrebbero scoppiare alcuni temporali o brevi rovesci tra Cilento, potentino e cosentino. Per domenica 13 giugno Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Caldo. Al centro, invece, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà con nubi sparse sui settori appenninici, sarà più sereno in Sardegna e sulle zone tirreniche. Caldo estivo. S Nelle regioni meridionali, infine, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e prevalentemente soleggiato. Il cielo si presenterà con nubi sparse in Calabria e decisamente più sereno sul resto delle regioni.

