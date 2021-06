LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Nuova giornata primaverile per il 4 giugno in Sicilia. Le temperature sono in risalita mentre il cielo sarà quasi ovunque sereno o al massimo con qualche nuvola.

I venti soffieranno tra il debole ed il moderato. Le minime oscillano tra i 9 gradi di Enna ed i 18 di Catania e Palermo. Le massime oscilleranno tra i 26 di Trapani ed i 31 di Siracusa dove ci saranno anche punte di calore. In diverse città si sfioreranno i 30 gradi.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Attesi alcuni temporali lungo i settori alpini.

Al centro, la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni peninsulari; anche sulla Sardegna il bel tempo sarà l’assoluto protagonista della giornata.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per sabato 5 giugno

Al nord, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al Nordovest. Temporali pomeridiani su tutto l’arco alpino e localmente su quello prealpino e pianure occidentali. Clima caldo.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, meno sulle coste adriatiche. Piovaschi su Lazio i rilievi abruzzesi. Clima estivo.

Al sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente coperto, ma asciutto. Venti deboli variabili.