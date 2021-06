LE PREVISIONI NELL'ISOLA

La giornata del giugno in Sicilia sarà contraddistinta da precipitazioni solate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Recita così il bollettino della protezione civile regionale sul rischio meteo idrogeologico e idraulico.

Meteo complessivamente variabile un po’ ovunque con venti che soffieranno ad un’intensità tra il debole ed il variabile. Le temperature rimarranno comunque gradevoli con le minime che andranno dai 9 gradi di Enna ai 17 di Messina e massime che oscilleranno da i 24 gradi di Enna ai 27 di Agrigento e Siracusa.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata trascorrerà subito con un cielo a tratti coperto, poi nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sui confini alpini mentre in pianura il sole sarà maggiormente presente.

Al centro, invece, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà molto nuvoloso o anche coperto in Toscana e su alcuni tratti della Sardegna, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con condizioni di tempo in gran parte asciutto con un cielo irregolarmente nuvoloso interessare le altre regioni.

Per giovedì 3 giugno

Nelle regioni settentrionali, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Attesi alcuni temporali sui confini alpini.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparse sugli Appennini e sulla Toscana interna, per il resto si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima estivo.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli.