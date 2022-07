In via Turrisi Colonna

L’Asp di Palermo ha attivato al Centro di via Turrisi Colonna il primo ambulatorio territoriale per il posizionamento di cateteri vascolari a inserzione periferica. Si tratta di cateteri che vengono posizionati nelle vene del braccio con metodo ecografico, per consentire la somministrazione della terapia endovenosa a pazienti con “scarso” letto venoso che devono proseguire il percorso terapeutico, nutrizionale e chemioterapico.

Nell’ambulatorio dedicato alla cronicità

Tutte le attività vengono assicurate da personale infermieristico opportunamente formato, in possesso di certificazione che, attraverso un training adeguato, attesta l’acquisizione di competenze specifiche nel posizionamento e gestione degli accessi vascolari. La nuova struttura – attivata questa mattina alla presenza tra gli altri del Direttore generale, Daniela Faraoni, del Direttore sanitario, Franco Cerrito, del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Salvo Vizzi e del Direttore del PTA Centro, Francesco Cascio – si trova all’interno dell’ambulatorio infermieristico dedicato alla cronicità.

Posizionamenti e gestione

“Il posizionamento di cateteri vascolari a inserzione periferica – spiega la dottoressa Laura Calcara, responsabile del PICC Team aziendale – veniva prima fatto esclusivamente in ambito ospedaliero nelle strutture dedicate dell’Ingrassia e di Villa delle Ginestre a Palermo, “Cimino” di Termini Imerese e Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Adesso gli utenti hanno a disposizione un nuovo ambulatorio territoriale che assicura sia i posizionamenti che la gestione degli accessi vascolari”.

Gli orari per tamponi e vaccini

Cambiano a Palermo e provincia gli orari e i giorni di apertura al pubblico dei servizi dedicati, sia agli screening di massa con tamponi antigenici in modalità Drive In, sia per le vaccinazioni anticovid dell’Asp.

A Palermo servizi a Villa delle Ginestre

La nuova organizzazione consente di andare incontro alle esigenze dell’utenza che, nella città di Palermo, troverà nel Presidio di Villa delle Ginestre di via Castellana, la struttura dedicata alle somministrazioni del vaccino nelle giornate di: mercoledì (ore 15-20), giovedì (ore 9-14) e venerdì (15-20).

Tutte le sedi della provincia

In provincia, invece, le vaccinazioni verranno somministrate in 9 sedi: a Cefalù in via Aldo Moro (“Ospedale Vecchio”) il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Partinico nei locali dell’ex Pretura il martedì, giovedì e venerdì (ore 8.14); a Corleone nel Centro Unificato Vaccinazioni di Piazzale Danimarca il martedì (8-13); a Bagheria in Piazzetta Liszt 14 il martedì, mercoledì e venerdì (9-14); a Lercara Friddi in via Salvo D’Acquisto il lunedì e mercoledì (14-18); a Termini Imerese nel centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (a partire dalla prossima settimana dalle 9 alle 14); a Misilmeri nel Centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Petralia Sottana nel centro vaccinale il lunedì (ore 8-14) e giovedì (14-17.30); ed a Carini nel centro commerciale Poseidon il sabato per gli adulti (ore 12-18), mentre per le vaccinazioni pediatriche il 2^ e 4^ sabato del mese (ore 8-12).

I drive in attivi

Per quanto riguarda i Drive In per la somministrazione del tampone antigenico (rapido) saranno attivi 2 servizi a Palermo e 7 in provincia. In città la sinergia tra Casa del Sole e Villa delle Ginestre consente di coprire l’intera settimana (ad eccezione della domenica). La nuova organizzazione prevede l’apertura di Villa delle Ginestre lunedì (ore 9-14) e martedì (ore 15-20), mentre Casa del Sole mercoledì (ore 14-19), giovedì (ore 9-14); venerdì (ore 14-19) e sabato ore 9-14). In provincia saranno attivi i Drive In di: Partinico (ex Pretura) martedì e giovedì (ore 9-14); Corleone (Piazzale Danimarca) lunedì e giovedì (ore 9-14); Bagheria (Poliambulatorio di Porticello) lunedì e giovedì (ore 15-20); Lercara Friddi (via Salvo D’Acquisto) venerdì (ore 9-14); Misilmeri (Zona Industriale) lunedì e giovedì ore 9-14); Carini (Centro commerciale Poseidon) lunedì e giovedì (ore 9-14) e Cefalù (stadio Santa Barbara) mercoledì e sabato (9-13).