La storia dell'odioso furto della carrozzina

La storia potrebbe essere a lieto fine. La famiglia della bimba disabile che domenica scorsa ha subito in via Rocco Jemma il furto del passeggino ieri ha ricevuto una splendida notizia.

L’azienda sanitaria di Palermo, guidata da Daniela Faraoni, farà il possibile per consentire alla piccola che da domenica non ha più la sua comoda carrozzina per uscire da casa, di potere consegnare un nuovo passeggino alla bimba.

Per ottenere questo presidio la pratica è complessa. Servono diversi passaggi per stabilire se in effetti la carrozzina sia indispensabile visto il suo costo.

Alla luce delle condizioni della piccola e dell’odioso furto subito l’azienda sanitaria farà il possibile per rendere la consegna un po’ più celere. Un modo questo per restituire un po’ di serenità alla bimba e alla famiglia che si sono visti rubati un mezzo fondamentale per la vita sociale della bimba.

Una risposta concreta all’odioso ladro che ha rubato per ricavare pochi euro un bene preziosissimo ad una bimba indifesa.

Noi continueremo a seguire la vicenda affinché questa triste storia abbia veramente un lieto fine. La carrozzina verrà fornita secondo quanto prevede la legge. Quindi non servono più collette o donazioni di denaro.

“Ringraziamo tutti per la sensibilità mostrata – dicono dalla famiglia – ma abbiamo trovato all’Asp persone sensibili che sono vicine alla nostra piccola che da domenica esce da casa con tanta difficoltà”.