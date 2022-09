A Lampedusa

A seguito della comunicazione da parte dell’Ufficio delle Dogane Canale di Sicilia dell’arrivo, nella serata di ieri, al molo commerciale di Lampedusa di un peschereccio di 20 metri con a bordo 238 migranti, si è svolto questa mattina un Comitato Tecnico dopo che la Procura della Repubblica ha dissequestrato l’imbarcazione per affidarla

all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Via alla bonifica dell’imbarcazione

Nel corso del Comitato Tecnico, promosso dal Direttore Generale dell’Agenzia, Marcello Minenna, a cui hanno partecipato la Prefettura, il sindaco di Lampedusa, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, sono state definite le procedure per avviare immediatamente la bonifica del mezzo con l’aspirazione dei liquidi e del carburante a bordo per prevenire sversamenti in mare e scongiurare il rischio di danno ambientale. Terminate le operazioni di messa in sicurezza, ADM provvederà nelle ore successive al recupero e allo smaltimento dell’imbarcazione per garantire le condizioni di sicurezza del sistema portuale nell’isola di Lampedusa.

Ieri la nota di Totò Martello sul peschereccio

“Un barcone di grosse dimensioni utilizzato dai migranti e ormeggiato al porto di Lampedusa, sta imbarcando acqua e rischia di affondare”. Lo dice Totò Martello, capogruppo del Pd al comune di Lampedusa e Linosa. “Le autorità competenti, ad iniziare dall’Agenzia delle Dogane, hanno il dovere d’intervenire immediatamente – aggiunge Martello – per evitare un grave danno ambientale e pericoli per le infrastrutture e le altre imbarcazioni circostanti”.

Il maxi sbarco di migranti

Maxi sbarco a Lampedusa dove nella serata di domenica è arrivato il peschereccio, che è stato sequestrato dalla guardia di finanza, con 238 migranti a bordo di nazionalità egiziana, siriana, bengalese e palestinese. L’imbarcazione, partita da Zuara in Libia, è riuscita a ormeggiare al molo commerciale e i migranti, quasi tutti giovani, sono stati aiutati a scendere dal natante dalle forze dell’ordine. Prima di loro, dopo un soccorso da parte delle motovedette, nell’isola delle Pelagie, erano giunti, sempre domenica, in 117. Con due approdi si è arrivati dunque al numero di persone che da giorni, quasi sistematicamente, ogni giorno, approda a Lampedusa.