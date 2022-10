“Ancora non riesco a crederci. Mi sembra un sogno ad occhi aperti. E invece è tutto vero. Sono felicissimo e ringrazio il regista Luca Fortino per avermi scelto e per i consigli che mi ha dato durante tutte le riprese del film”.

E’ emozionato Antonio Tancredi Cadili, 11 anni, di Palermo, che in America ha vinto il premio come “Migliore attore bambino” – “Best child actor” al Festival del cinema “San Diego Movie Awards“. “Dedico questo premio – dice il piccolo Antonio – ai miei genitori che mi trasmettono entusiasmo, al regista e a tutto il cast del film. Sono stati fantastici, mi ha coccolato durante tutte le riprese”

Il piccolo talento siciliano è uno dei protagonisti del film “Il teorema della felicità” presentato anche al Festival del cinema di Cannes.

Le parole di Antonio

Racconta Antonio: “La prima a ricevere la notizia è stata mia mamma, che in quel momento era in video chiamata con il Canada con la produttrice e attrice Marie Ange Barbancourt. L’ho sentita urlare di gioia e subito dopo mi ha comunicato che avevo ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Ero al settimo cielo, ho chiamato mio padre, che era al lavoro, e poi tutti i parenti, gli amici e i miei compagni. La notte non sono riuscito a dormire per la felicità”. “Il giorno dopo a scuola, io frequento il Convitto Nazionale Giovanni Falcone, mi hanno fatto tanti complimenti i professori, gli educatori, i collaboratori scolastici, i miei compagni. Il rettore, Cettina Giannino addirittura ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’istituto scrivendo delle parole molto belle. Ringrazio di cuore tutti”.

La trama del film

Il film è una commedia ambientata a Palermo durante la pandemia. Antonio Tancredi Cadili interpreta un bambino con la capacità di trovare il bene in ogni circostanza. Il film è una produzione italo-canadese. A dicembre sarà nelle sale cinematografiche in Canada e dopo in Italia. Per il film “Il Teorema della Felicità” questo è un momento d’oro. Qualche settimana fa ha conquistato altri due importanti riconoscimenti al festival cinematografico “Hollywood Gold Award”: “Miglior film” e “Miglior regia”.

“Sapevamo che al festival – aveva detto il regista Fortino – arrivano migliaia di film e ho deciso di partecipare ugualmente. Dopo poco più di un mese è arrivata la prima mail con la quale mi annunciavano che ‘Il Teorema della felicità’ era stato selezionato. Già questa notizia per me era come se fosse una vittoria, considerato il numero importante di opere in concorso. Poi mi è arrivata una nuova comunicazione con la notizia che il film aveva ottenuto la vittoria come ‘Miglior film’ e ‘Migliore regia’.Ringrazio tutti gli attori, da Andrea Tidona a Orio Scaduto, da Marie Ange Barbancourt, impeccabile attrice e produttrice maggioritaria, al piccolo grande Antonio Tancredi Cadili. E poi Anna Attademo, Francesco Russo, Dimi de Delphes. Ringrazio anche tutti gli altri attori e lo staff tecnico. Solo grazie a loro, tutti insieme, abbiamo raggiunto questo risultato”.