speciale puntata domenica

Una puntata speciale, una puntata dedicata al Quirinale in occasione della rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La trasmissione radiofonica “I paladini di Sicilia”

Questo il filo conduttore della trasmissione radiofonica di domenica “I paladini di Sicilia” condotta da Antonio Tancredi Cadili ai microfoni di Teen Social Radio a partire dalle 11 sino a mezzogiorno.

“Mattarella paladino dei giorni nostri”

“E’ il mio piccolo omaggio al Presidente Mattarella, chissà che non ascolti la mia trasmissione – dice Antonio che da poco ha compiuto 11 anni -. Il Presidente Mattarella è un vero paladino dei giorni nostri che porta alto il nome dell’Italia nel mondo”.

La testimonianza di Floriana Rossi che ha vissuto per tanti anni al Quirinale

Ospite della trasmissione sarà Floriana Rossi che ha vissuto per tanti anni al Quirinale perché suo padre, Stelvio, è stato l’autista di ben sette Presidenti della Repubblica dalla fine degli anni Cinquanta fino al 1996. “Nel corso del collegamento – dice Antonio – Floriana Rossi ci racconterà diversi aneddoti legati ai suoi anni trascorsi in questo splendido palazzo, sede della più alta carica dello Stato. Colgo l’occasione per inviare un saluto affettuoso a Stelvio Rossi che certamente ascolterà il racconto di sua figlia e chissà quanti ricordi e quante emozioni rivivrà!”.

Due rubriche e spazio all’Opera dei pupi

All’interno della trasmissione Antonio ha anche previsto due rubriche: “L’angolo della letteratura”, con la professoressa Sally Rampulla e “English time”, con la sua amica Chenin Turner. E ovviamente spazio anche all’Opera dei pupi e, soprattutto, alla musica. “Vi aspetto – conclude Antonio – domenica a partire dalle 11 su Teen Social Radio”.

Chi è Antonio Tancredi Cadili

Antonio Tancredi Cadili, come detto, ha 11 anni, possiede uno straordinario talento ed è ormai una celebrità.

Il piccolo puparo di Palermo, appassionatissimo infatti, dell’Opera dei Pupi, è entrato nella squadra di Teen Social Radio lo scorso anno. Si tratta di un’emittente milanese nata dall’iniziativa di un gruppo di giovanissimi durante il lockdown.

Nel 2020 Antonio è stato protagonista del film “Il teorema della felicità” di Luca Fortino.

Il lungometraggio racconta la storia di Antonio Liotti, un bambino di nove anni che, durante il periodo del lockdown, scopre una formula per salvare a modo suo gli anziani del suo quartiere. Un bambino carismatico che, di fronte a una minaccia per la vita di suo nonno per il quale stravede, individua nella felicità la chiave per vincere la pandemia.

Antonio, inoltre, ha partecipato a diverse trasmissioni televisione nazionali. Ma non è tutto.

Antonio infatti è conosciuto anche in Cina, a motivo della sua esibizione davanti al presidente Xi Jinping che è stato in visita a Palermo nel marzo del 2019. In quell’occasione il bambino è stato invitato dallo stesso Presidente nel paese asiatico dove è stato ospite d’onore al Festival Internazionale delle Marionette a Quanzhou.