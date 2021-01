Tante le reazioni

E’ diventato virale sui social un video ripreso all’interno del reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le immagini sono state girate durante la notte di Capodanno e riprendono i volti di diversi pazienti in barella, alcuni seminudi. C’è chi cerca di coprirsi il volto e chi dice “bravo” alla persona che realizza il video.

“Dove sono i dottori? Dove sono gli infermieri?” dice chi realizza il video entrando anche all’interno delle stanze dove sono ospitati i pazienti del pronto soccorso de nosocomio palermitano. “Malati nudi abbandonati a sé stessi”, continua. Poi arriva la guardia. “Che sta facendo?”, si sente nel video, che si interrompe bruscamente.

Intanto, dopo la pubblicazione del video c’è anche chi chiede la convocazione della Commissione ARS. “Ho visto le condizioni assolutamente disumane in cui versano i pazienti nel pronto soccorso del presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo. I pazienti sono lasciati soli senza alcuna assistenza sanitaria e non si evince alcuna presenza di personale sanitario a tutti i livelli”. Lo dichiara Carmelo Pullara, vicepresidente della VI Commissione dell’Ars che si occupa proprio di salute e sanità”

“Le immagini che io stesso ho potuto registrare – afferma il deputato regionale – sono raccapriccianti, molti ammalati sono parcheggiati nei corridoi in solitudine. Alla luce di questa drammatica situazione ho chiesto alla presidente della Commissione Salute, Margherita La Rocca Ruvolo, un’audizione urgentissima di tutta la Direzione Aziendale del nosocomio palermitano, dell’Assessore per la Salute e del Dirigente Generale dell’Assessorato affinché chiariscano le ragioni di quanto sta accadendo, per capire se tale disfunzione proviene da una non consona gestione aziendale, ovvero di sistema”.

Il video sta girando da chat in chat, soprattutto su Whatsapp e Telegram. Decine sono i commenti che si possono leggere su Facebook tra utenti che criticano lo stato del reparto e utenti che ritengono non opportuno fare delle riprese all’interno dell’ospedale. “Dove sono i Dottori e gli infermieri? Chiedetelo a chi ha fatto i tagli alla sanità”, si legge. “Ritengo che il delirante signore che ha fatto il video, vada individuato e denunciato. Io non ho parole. Spero che la direzione dell’ospedale Villa Sofia ed anche l’Assessore Razza, agiscano in fretta”. “Da denuncia, violata la dignità e la privacy degli ammalati”, risponde un’altra palermitana”.