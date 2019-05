“Raccogliendo il senso dell’intervento del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, pronunciato in occasione della manifestazione in ricordo della strage di Capaci, che ha richiamato il ruolo dei Comuni e della Scuola nell’attività di educazione dei giovani alla legalità, l’Asael rappresenta alle istituzioni nazionali e regionali la necessità di dotare gli enti locali di apposite risorse destinate a questo scopo”. Lo si legge in una nota dell’associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani.

“Nella lotta alla criminalità organizzata gli enti locali ed i loro amministratori sono da sempre impegnati nella lotta all’illegalità e allo stesso tempo sono protagonisti della diffusione della cultura della legalità”, afferma il presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara.