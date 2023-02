Il sindaco di Vicari, Antonino Miceli aderisce a Forza Italia, la notizia è stata ufficializzata ieri nel corso di un vertice svolto all’interno del Palazzo di Città del comune in provincia di Palermo alla quale ha partecipato anche l’assessore regionale Edy Tamajo. Durante l’incontro, le imprese locali si sono confrontate con l’assessore della giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani.

L’incontro con l’amministrazione del comune del Palermitano

“Ringrazio il sindaco di Vicari, Antonino Miceli e il presidente del consiglio comunale, Salvatore Tramaglino, per l’incontro svoltosi ieri, presso la sede del Palazzo Nobiliare del comune, in cui i due esponenti politici hanno espresso formalmente la vicinanza politica nei confronti del partito di Forza Italia ed in particolare alla mia persona”. Queste le parole del deputato regionale nonché assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, dopo l’incontro politico, in provincia di Palermo.

Il punto con le attività locali

“La stima e l’amicizia che lega la nostra comunità all’assessore Tamajo, risale, ormai, a diverso tempo. Siamo convinti che l’onorevole Tamajo sia il punto di riferimento per la consultazione e la risoluzione delle difficili problematiche dell’entroterra siciliano e del comune di Vicari”. Afferma il sindaco Antonino Miceli. “Questo incontro a cui hanno partecipato i titolari delle più importanti realtà produttive locali, costituisce la consapevolezza, di un reale punto di riferimento nella gestione quotidiana della comunità vicarese”. Conclude il primo cittadino.

Il confronto politico con l’assessore regionale

“Sottoscrivo ogni parola del sindaco, sono convinto che, grazie alla sinergia e al confronto politico con l’assessore Tamajo, tutto il comprensorio del comune di Vicari, sarà protagonista dell’agenda politica della nostra Regione”. Ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Salvatore Tramaglino.