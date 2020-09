il 12 settembre in piazza ruggero settimo

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e l’Associazione Culturale Kleis insieme per celebrare la patrona di Palermo, S. Rosalia. Sabato 12 settembre in piazza Ruggero Settimo alle ore 21 andrà scena il Trionfo di Rosalia.

Tra i più antichi culti, la celebrazione della Santuzza, rimane tra tutti il più suggestivo e acclamato. Un evento straordinario, capace di emozionare e accogliere il desiderio di rinnovamento e riscatto sociale, proprio attraverso un antico rituale che si attende per un intero anno, di grande attrattiva per la cittadinanza e per i numerosissimi turisti.

Riadattato da Salvo Piparo e qui inserito dentro le iniziative della stagione musicale estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, trae le sue radici nel canovaccio del Trionfo di Salvo Licata. Una storia sacra e profana del sentimento popolare, tra bisogno di fede e abbandono, di chi consegna al cielo la propria sorte. L’OSS, diretta da Fabio Correnti, eseguirà le musiche all’interno del Trionfo, proponendo così una versione nuova della figura di Rosalia, attraverso la messa in opera di uno spettacolo che ha come cuore pulsante le sorti della città.

Per questo speciale evento il cunto di Piparo, il canto di Costanza Licata (alias Rosalia), le musiche di Salvatore Passantino e Fabio Correnti, racconteranno la storia di Rusulia virgini e amurusa, tra leggende e tradizioni.

“Questo concerto-spettacolo raccoglierà tutti i fedeli, per devozione o curiosità, – sottolineano dall’Associazione Kleis – radunandoli attorno a un miracolo, per salvarla da ogni malasorte, come un capodanno estivo che traghetta le anime, i sentimenti e i desideri di ciascuno. Un evento straordinario, fiore all’occhiello della città, come un intenso infuso di tradizione orale per tutti coloro che sono e che non sono palermitani”.

Un appuntamento dunque al quale non mancare, per celebrare, come merita, la patrona di Palermo in questo 2020 nel quale, a causa del Covid19, è stato necessario rinunciare al tradizionale Festino di luglio e alla “acchianata” a Monte Pellegrino.