due eventi da non perdere tra musica e solidarietà

La poetica di Fabrizio De André è diventata, alla fine del secolo scorso, la rappresentazione della canzone d’autore a sfondo sociale. Il Teatro Massimo vuole rendere omaggio a questo grande artista dedicandogli una maratona il 9 e il 10 giugno 2018: ventiquattro ore dedicate ad uno dei più importanti cantautori italiani di sempre.

All’ombra dell’ultimo sole – Maratona De André si svolgerà nel Foyer del Teatro Massimo dalle 17.00 di sabato 9 giugno alle 17.00 di domenica 10 giugno e accoglierà solisti, cori e formazioni strumentali di qualsiasi tipo, sia professionisti che dilettanti, che nei giorni scorsi si sono iscritti a partecipare. Tra i tanti gruppi che interverranno alla manifestazione anche la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca, il Coro Amatoriale di Danisinni diretto da Manlio Messina, il Coro “Il Mio Canto Libero” dei detenuti dell’Ucciardone diretto da Fabio Ciulla, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo e la folk rock band Tamuna. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André Onlus.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 10 giugno alle 18.30 nel Carcere dell’Ucciardone, facendo seguito alla conclusione della Maratona De André al Teatro Massimo, il concerto La buona novella proporrà la Massimo Kids Orchestra sotto la direzione di Michele De Luca con il Coro “Il Mio Canto Libero” dei detenuti del penitenziario, diretto da Fabio Ciulla, e il Coro Amatoriale di Danisinni, diretto da Manlio Messina. In programma alcuni brani di Fabrizio De André per un progetto realizzato in collaborazione con il Conservatorio V. Bellini di Palermo. I brani di De André, tratti da La buona novella, saranno eseguiti negli arrangiamenti realizzati da tre compositori siciliani: Giovanni D’Aquila, Alberto Maniaci e Simone Piraino.

Leoluca Orlando, presidente della Fondazione Teatro Massimo, ha espresso “apprezzamento per l’iniziativa, ricordando che Fabrizio de André è stato uno straordinario artista che ha saputo esprimere forte denuncia di ipocrisie e grande sensibilità umana. La presenza della Massimo Kids Orchestra con brani del grande artista genovese all’Ucciardone è conferma del nuovo rapporto tra il carcere e la città ed è in piena armonia con la denuncia dell’ipocrisia e la sensibilità umana di Fabrizio de André”.

L’evento è solo su invito.