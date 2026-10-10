Un’imbarcazione è affondata nello specchio d’acqua davanti a San Nicola L’Arena nel palermitano. La segnalazione è arrivata da un diportista che ha chiamato i soccorsi. L’imbarcazione è stata ripresa prima che affondasse del tutto.

Non si sa se dentro ci siano persone. Sono in corso le ricerche della Capitaneria di Porto e dei sommozzatori dei vigili del fuoco per cercare di individuare il relitto e verificare se dentro l’imbarcazione ci sia qualcuno rimasto intrappolato.

E’ stata trovata l’imbarcazione che è stata vista affondare al largo di San Nicola l’Arena nel palermitano. Le motovedette della Capitaneria di Porto dopo ricerche hanno individuato il punto.

Il natante è quasi sommerso dall’acqua e bloccato da una rete da pesca. E’ probabile che l’affondamento sia avvenuto da un’altra parte e lo yacht sia stato trasportato dalle correnti. L’incidente è avvenuto nei giorni precedenti, non tanti però. Lo scafo è pulito e non ci sono conchiglie o alghe attaccate. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati dentro e non sembra ci sia nessuno.

Alla capitaneria di porto non risultato in zona segnalazioni o denunce di persone scomparse. L’imbarcazione sarà recuperata e trasportata in porto.