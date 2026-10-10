C’è un siciliano fra i 60 giovani politici under 30 che rappresentano una promessa per il futuro. Anzi che già oggi sono in grado di influire sul cambiamento. Ieri pomeriggio ha ricevuto il riconoscimenti Fabrizio Tantillo, Segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Tantillo fra i 60 politici under 30

Tantillo, dunque, è tra i sessanta under 30 protagonisti di “60 under 30”, l’iniziativa promossa dall’associazione La Giovane Roma e dal magazine «Politica», in collaborazione con il settimanale «L’Espresso», che ieri pomeriggio ha messo i nuovi volti della politica italiana a confronto con i protagonisti nazionali. Tra i partecipanti i due vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Maurizio Lupi.

Chi è Fabrizio Tantillo, il suo percorso dentro Forza Italia

Per Tantillo il riconoscimento arriva al termine di un percorso che negli ultimi mesi ha portato Forza Italia Giovani Sicilia a strutturare la propria organizzazione sul territorio e a promuovere occasioni di formazione e confronto per i giovani.

Avvocato palermitano, Segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia e componente della Segreteria particolare del Presidente della Regione, Renato Schifani, Fabrizio Tantillo presiede il Consiglio Regionale dei Consumatori ed è Responsabile dell’organizzazione di Forza Italia in Sicilia.

Le parole di Tantillo dal palco ricevendo il riconoscimento

“Questa sala è piena di sensibilità politiche diverse, ed è la cornice giusta per dire una cosa semplice”, ha affermato Tantillo intervenendo all’incontro.

Il giovane Tantillo ha voluto fare una dedica speciale “Il futuro del Paese non può essere soltanto discusso con i giovani, deve essere costruito insieme a loro. Per questo – ha concluso il segretario dei giovani azzurri siciliani – oggi il riconoscimento lo dedico a tutte quelle ragazze e a tutti quei ragazzi che ancora credono che cambiare il Paese sia possibile”.