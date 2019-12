Bloccato dai finanzieri del comando provinciale di Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, hanno arrestato un palermitano di 30 anni G.P. accusato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il giovane è stato fermato a bordo di un’auto nei pressi di Termini Imerese. Nel corso della perquisizione sono state trovate nel bagagliaio e sotto il sedile nascoste 500 stecche di sigarette Regina America Blend senza il contrassegno dei monopoli di Stato. Il palermitano è stato nel carcere Cavallacci.

I tabacchi di contrabbando posti sotto sequestro rientrano nella categoria delle c.d. “cheap white”, sigarette originali con marchi registrati nei rispettivi paesi di produzione ma che non potrebbero essere vendute in Italia o all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, in quanto non conformi agli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

L’azione di prevenzione e contrasto al contrabbando di t.l.e. viene svolta costantemente dalla Guardia di Finanza sia in ambito metropolitano che provinciale al fine di tutelare la salute dei consumatori nonché, quale Polizia Economico Finanziaria, le entrate del bilancio dello Stato.