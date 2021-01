Anche in Sicilia nasce “Insieme”. Il 4 ottobre del 2020 è nato a Roma il nuovo Partito d’ispirazione cristiana che unisce credenti e non credenti nella trasformazione del Paese. “Crediamo che si possa sviluppare una proposta politica nuova incentrata sui principi della solidarietà e sussidiarietà che metta al suo centro i bisogni la persona, l’educazione dei giovani e dei meno giovani, una vera conversione ecologica ci incoraggia su questa strada il magistero di Papa Francesco che ha licenziato la sua terza enciclica “Fratelli tutti” dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale”.

In Sicilia è stato nominato come coordinatore regionale il Professor Nino Giordano docente, scrittore e sceneggiatore con il compito, non solo di iniziare il tesseramento, in vista del Congresso del partito

che si terrà nel mese di giugno del 2021, che porterà al voto degli organismi dirigenti, ma soprattutto di porre le basi per un partito radicato nel territorio.

Il Professor Nino Giordano sarà coadiuvato in questo compito da un coordinamento regionale diviso per aree tematiche e si provvederà secondo Statuto, alla nomina dei referenti provinciali pro-tempore. Basta odio, basta pensare ad un’economia fatta solo di numeri e non basata sulle persone, ci vuole un’economia civile, come l’ha

denominata il Professor Stefano Zamagni, apprezzato economista in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, e dal 2019 presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, che con grande intuizione è l’ispiratore del partito”