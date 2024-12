“Sgravi sulle assunzioni e tirocini: il Premio ‘Giovanni Cumbo’, organizzato dai Consulenti del lavoro a Sciacca, giunto all’ottava edizione, è stato l’occasione per fare il punto con l’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano, sullo stato delle politiche attive del lavoro in Sicilia, in vista della riunione di lunedì prossimo, presso l’assessorato, dell’Osservatorio del mercato del lavoro”.

Lo dice il presidente della Consulta regionale degli Ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia, Giuseppe Carambia, che riferisce: “In un clima di leale e costruttivo confronto, l’assessora Albano ci ha spiegato che, riguardo all’Avviso 14 – che ha stanziato 40 milioni di euro per concedere alle imprese sgravi triennali su 1.350 assunzioni e che si è chiuso lo scorso mese di ottobre – , ha costituito cinque sottocommissioni che stanno esaminando le istanze pervenute dalle imprese e che a breve redigeranno la graduatoria provvisoria”.

Le notizie per il 2025

“Albano – prosegue Carambia – ha inviato alla Commissione europea il testo del bando per il nuovo Avviso, il cui percorso di definizione ci ha visti parte attiva nel suggerire integrazioni segnalate dai colleghi Consulenti del lavoro e che sono state accolte, come l’estensione agli apprendistati delle tipologie di contratto ammesse e il riconoscimento dello sgravio anche ai professionisti che assumono personale nei propri studi. In attesa del via libera dell’Ue, l’Avviso, previsto dall’articolo 13 della legge regionale numero 1 del 2024 e che porta in dote 150 milioni di euro,

potrà essere nel frattempo attivato per concedere sgravi triennali su assunzioni effettuate nel 2024. E c’è, infine, grande attesa per l’incentivazione di tirocini. Si tratta di tre misure che abbattono il costo del lavoro in Sicilia, uno dei principali handicap di competitività lamentati dalle imprese”.

Le parole di Carambia

“L’assessora Albano – sottolinea Giuseppe Carambia – ha apprezzato l’impegno, la serietà e la competenza con la quale i Consulenti del lavoro siciliani svolgono il loro ruolo di interfaccia fra le imprese e le istituzioni, con l’obiettivo di puntare a sicurezza, correttezza e legalità del lavoro e di contribuire alla piena efficienza del mercato del lavoro e all’efficacia dei meccanismi di incontro fra domanda e offerta. Contributo che adesso implementiamo con strumenti di

Intelligenza Artificiale, come il modello ‘Clia’ che ci è stato illustrato dagli esperti nazionali della categoria, e con il protocollo di intesa che abbiamo sottoscritto a Sciacca con il direttore regionale dell’Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, di immediata applicazione, che riduce notevolmente i tempi di risposta degli uffici dell’Istituto alle

istanze dei Consulenti del lavoro: due novità di quest’anno che miglioreranno sempre più l’approccio di noi professionisti nel gestire al meglio i contatti, con reciproco vantaggio in termini di efficienza, di efficacia e tempestività delle risposte”.

“Infine, l’intervento alla tavola rotonda del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca – conclude Carambia – ha ancora una volta evidenziato il ruolo di sussidiarietà tra i Consulenti e le istituzioni attraverso la sigla di diversi protocolli, nonché la centralità del ruolo dei Consulenti per promuovere la cultura dell’etica, della legalità e della sicurezza”.