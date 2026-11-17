Nuovi spazi di libertà, formazione e inclusione sociale prendono forma nel capoluogo siciliano grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati presentati ufficialmente oggi a Palermo i due “Gruppi Appartamento” realizzati nell’ambito del progetto “Percorsi di accompagnamento per persone con disabilità” (Avviso 1/2022 – Linea di investimento 1.2), finanziato con 715 mila euro di fondi Pnrr. L’iniziativa, promossa dal Servizio Sociale del Comune e fortemente sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla, punta a dare risposte concrete sul fronte del “Durante e Dopo di Noi”, coinvolgendo complessivamente dodici giovani adulti, sei dei quali con caratteristiche riconducibili allo spettro autistico.

Due immobili riqualificati nella III Circoscrizione

Le due strutture, completamente ristrutturate e adattate alle esigenze dei partecipanti, sorgono in prossimità della sede del Servizio Sociale di Comunità della III Circoscrizione. Gli ambienti sono stati progettati per favorire una coabitazione serena e stimolare la gestione autonoma della quotidianità: ciascun appartamento dispone di tre camere da letto con bagno privato, due bagni condivisi, un’ampia zona giorno con cucina e uno spazio esterno attrezzato con terrazzo. La gestione operativa delle attività è stata affidata, tramite bando pubblico, alle associazioni Nuova Sair e People Help the People.

Coabitazione, informatica e tirocini in azienda

Il percorso educativo e di accompagnamento si articola lungo tre direttrici fondamentali:

Coabitazione assistita: Attività quotidiane di vera e propria “palestra abitativa” per sviluppare le competenze pratiche necessarie a vivere in autonomia.

Alfabetizzazione informatica: Corsi di formazione digitale mirati, supportati dalla fornitura di strumentazioni tecnologiche dedicate per ciascun ragazzo.

Inclusione lavorativa: Tirocini formativi presso aziende del territorio, accompagnati da un rimborso spese pari a 500 euro mensili per sei mesi per ogni partecipante.

L’assessore Calabrò: “Nati legami autentici e senso di appartenenza”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alle Attività Sociali, Mimma Calabrò, che ha evidenziato il valore umano oltre che assistenziale dell’iniziativa. “Oggi inauguriamo nuove opportunità di vita per le persone con disabilità. In questo percorso abbiamo potuto constatare come la coabitazione non abbia favorito soltanto lo sviluppo dell’autonomia personale, ma abbia anche contribuito a creare legami di amicizia, rapporti di fiducia e momenti di condivisione tra i ragazzi”, ha dichiarato l’assessore. “Con questo progetto vogliamo mettere al centro la persona, le sue capacità e il suo diritto a costruire un percorso di vita indipendente. Il nostro impegno è consolidare questa progettualità affinché diventi un modello sempre più stabile”.

Calabrò ha infine rivolto un ringraziamento particolare ai coordinatori e direttori gestionali del progetto, Angelo Scuzzarella e Simona Butera, per la professionalità e la vicinanza dimostrata quotidianamente ai giovani e alle loro famiglie.