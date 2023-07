Ma restano ancora decine gli interventi “in coda”

Sono 86 gli incendi in Sicilia, come comunica la sala operativa della forestale. Sono 5 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 Enna, 17 a Messina, ben 26 a Palermo, 1 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani.

I numeri nel dettaglio delle squadre in attività

Da mezzanotte alle 12 di oggi, la situazione degli interventi di soccorso resta molto critica per il numero di interventi. Le squadre di vigili del fuoco attualmente impegnate sul campo nell’intero territorio siciliano sono 50 in servizio ordinario e altre 29 in servizio straordinario. Ce ne sono poi 16 di rinforzo per antincendio boschivo. Il totale è di 76 interventi in corso, 336 interventi effettuati e altri 147 rimasti in coda.

Le situazioni più critiche

Al momento, rispetto all’emergenza incendi, le situazioni più critiche si registrano nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina. In quest’ultima provincia 5 abitazioni circondate dalle fiamme sono state evacuate in una frazione di Santo Stefano di Camastra. L’ordine è stato dato dal sindaco Francesco Re che ha sollecitato l’intervento di squadre antincendio. Le fiamme si sono sviluppate tra la frazione Canneto di Caronia e la contrada Tudisca di Santo Stefano di Camastra. Siccome l’incendio non è stato domato completamente, cinque famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

Anche vigili del fuoco feriti

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti nello spegnimento degli incendi avvenuti nella notte tra Palermo e Monreale. Le loro condizioni non sono gravi ma sono stati portati in ospedale. In queste ore sono stati prolungati i turni e le squadre che non possono rifiatare perché tutti gli uomini sono impegnati sui diversi fronti di fuoco.

Le condizioni dell’operaio forestale

E’ ricoverato nel reparto grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo l’operaio della forestale rimasto ustionato ieri durante lo spegnimento dell’incendio a Palermo. Ha ustioni sul corpo di secondo e terzo grado.

E a san Martino delle scale una donna malata è morta attendendo cure che non sono arrivate. I soccorsi erano partiti ma non hanno potuto raggiungere la malcapitata a causa dell’incendio in corso nel territorio di Monreale.

Chiesti rinforzi

In arrivo vigili del fuoco da altre regioni d’Italia in Sicilia per fronteggiare l’emergenza incendi. Ad annunciarlo il presidente della Regione che ha avuto precise rassicurazioni dal capo dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega. Una richiesta che nasce dopo i gravissimi danni di questa notte con tante richieste di aiuto rimaste inevase per la mancanza di personale a far fronte a tutte Lega le chiamate.

Like this: Like Loading...