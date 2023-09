Sono 36 gli interventi durante la notte che hanno visto impegnatoci vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo di cui 32 solo per incendi di vegetazione. In atto ce ne sono circa 20 interventi.

Vigili del fuoco da tutta la Sicilia

Per fronteggiare i tanti incendi è stato disposto il raddoppio del personale in servizio, oltre a personale proveniente dalle altre province della regione. Per tutta la notte hanno lavorato 22 squadre di cui 11 provenienti dagli altri comandi di Catania, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Trapani e Agrigento).

Paura nel Palermitano

Gli incendi sono divampati nei comuni di Gratteri, Lascari, Cefalù, Trabia, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria, Carini, Torretta, Partinico, Monreale, Corleone, Camporeale, Palazzo Adriano, San Cipirello, Campofelice, Termini Imerese, Gibilrossa, Aspra, Giardinello, Montelepre mentre su Palermo le zone maggiormente colpite sono Bonagia e la zona di Via Ernesto Basile.

Il terrore alla Costa Verde

Tra gli eventi di maggiore rilievo l’evacuazione degli ospiti dell’Hotel Costa Verde di Cefalù, che hanno fatto rientro nelle proprie stanze, in quanto i fumi sviluppati dalla combustione della vegetazione limitrofa alla struttura, interessavano l’edificio; l’incendio di un ristorante a Partinico e di due strutture, adibite ad abitazione, limitrofa alla stesso ristorante; l’incendio di vegetazione nell’area dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, adiacente alla centrale elettrica Ettore Majorana.

Problemi in autostrada

Un incendio lungo la A20 tra Buonfornello-Castelbuono, tratto che è stato chiuso al traffico e lo è ancora, in quanto le carreggiate sono invase dal fumo. Stanno operando al momento circa 120 uomini, le maggiori criticità sono attualmente in atto in zona San Martino delle Scale, in prossimità della centrale elettrica di Termini Imerese e una squadra sta operando presso lo stabilimento di Bellolampo dove si sta procedendo alla bonifica. Oltre agli incendi nei comuni di Campofelice, Torretta, Bagheria, Montelepre, Gratteri e Terrasini; stanno anche operando due canadair rispettivamente di Cefalù e Sagana.

Inferno anche nel Messinese

Il comando dei vigili di Messina è attualmente messo a dura prova per i numerosi incendi sviluppati a partire dal pomeriggio di ieri 22 settembre 2023, nella zona tirrenica, tra Barcellona Pozzo di Gotto fino al confine Palermitano. Già diversi roghi hanno mobilitato alcune squadre nelle prime ore del pomeriggio di ieri e, con l’incremento del vento che ha imperversato su tutta la provincia, si è deciso di coinvolgere più unità operative attuando un dispositivo di soccorso: fino alle ore 20 ha messo a disposizione tutte le squadre permanenti e volontarie in servizio con una forza di 48 uomini e 20 mezzi e, in aggiunta, anche una squadra in straordinario e una proveniente dal comando di Enna.

A partire dalle 20, col dispositivo di emergenza che ha permesso il raddoppio dei turni, si è riusciti a disporre di circa 105 unità del personale permanente, tre squadre provenienti dal comando di Catania (2) e dal comando di enna (1), più la fondamentale componente volontaria. Ancora adesso si sta operando incessantemente per l’estinzione di tutti i roghi. Al momento gli incendi sono concentrati nelle zone di Gioiosa marea, Mistretta, S.Agata Militello e Barcellona Pozzo di Gotto. Si contano oltre 100 interventi effettuati (si prevede che il numero salirà ancora), molti dei quali hanno coinvolto più squadre in contemporanea, vista la vastità dell’incendio in alcune zone coinvolte

Like this: Like Loading...