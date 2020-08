Decine di incendi sono divampati in provincia di Palermo. Il caldo e la mano dell’uomo hanno provocato la distruzione di diversi ettari di bosco e macchia mediterranea.

Fiamme a Misilmeri, Villabate, Valledolmo, Blufi, Gangi e Bolognetta con diverse squadre di vigili del fuoco e della forestale che sono intervenute per spegnere i roghi.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 14 e 15 agosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2.

In particolare, in aumento le temperature massime percepite che si prevede saranno fino a 36 gradi per il 14 agosto e fino a 38 gradi per il 15 agosto.

Su Catania il livello di allerta è 1 cosi come comunicato dalla Protezione Civile Comunale.