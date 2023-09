Il sindaco: "Siamo in costante contatto con vigili del fuoco e Prefettura"

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine dell’incontro dedicato al PUMS Metropolitano, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è intervenuto sull’ennesima catena di incendi che ha colpito il capoluogo siciliano. Una serie di focolai che ha interessato in particolare le periferie, Brancaccio ed Acqua dei Corsari su tutti. Fiamme anche a Belmonte Chiavelli e in viale Regione Siciliana. Roghi registrati purtroppo anche all’interno dell’impianto di Bellolampo, dove una grossa colonna di fumo nero si è sollevata dall’area nei pressi del TMB.

Lagalla su rogo a Bellolampo: “Spero che gufi non parlino di diossina”

Proprio su quest’ultimo aspetto si è concetrata l’attenzione del primo cittadino, il quale ha parlato di una situazione tutto sommato sotto controllo. “Abbiamo scampato un pericolo di un ulteriore incendio a Bellolampo, dove hanno preso fuoco delle sterpaglie pericolosamente vicine al TMB. Mi auguro che i gufi di turno non riprendano discorsi assurdi sulla diossina. Nessun rifiuto è stato coinvolto in questa vicenda. Avremmo pregiudicato ulteriormente una situazione che, va detto, è già di per se drammatica qual’è quella della raccolta rifiuti in città”. Fatto di cui si discuterà nel prossimo vertice convocato con i sindacati per lunedì 25 settembre a Palazzo Palagonia.

Comune in costante contatto con Prefettura e vigili del fuoco

Ma l’area della discarica alle porte di Palermo non è stata la sola, purtroppo, ad essere intaccata dagli incendi. Fatto su cui Roberto Lagalla esprime la costante attenzione dell’Amministrazione Comunale. “Sugli altri incendi, l’intervento delle forze dell’ordine abbiamo attutito i danni, più alle case che alle abitazioni o strutture sociali che semmai hanno avuto problemi transitori legati al fumo. Pare che vi siano problemi nella zona di Acqua dei Corsari e, in parte residuale, nella zona di San Ciro. Il Coc comunale è comunque aperto presso la sede della polizia municipale. Siamo in costante contatto con i vigili del fuoco e la Prefettura. Stiamo vigilando sulla situazione“.

