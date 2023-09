Aria di rimpasto al Comune, Lagalla “Sostituzioni? Magari esco io”

Pietro Minardi di

22/09/2023

“Rimpasto? Ne parleremo da lunedì“. Roberto Lagalla lancia un chiaro messaggio agli alleati, aprendo ad un turnover all’interno dell’esecutivo della città atteso già da diverse settimane dalle forze più moderate del centrodestra. Fra queste, in particolare, scalpita Forza Italia. La compagine politica azzurra ha chiesto da tempi infatti di potere cambiare due terzi della pattuglia presente in Giunta. Nomi caldi sono in particolare quelli di Andrea Mineo e di Rosi Pennino. Ma i due profili in questione si sono avvicinati da tempo ad altre compagini politiche che hanno rafforzato i propri ranghi. Cosa fare allora? Lo dirà soltanto il confronto fra le forze di maggioranza.

Lagalla sul rimpasto: “Ne parleremo da lunedì”

Un tavolo di confronto che, secondo Roberto Lagalla, si aprirà preso. “Sul rimpasto di giunta non c’ho ancora pensato, fatemi passare almeno un week end di serenità. Lunedì, forse, se ne ricomincerà a parlare”. La questione più calda rimane quella di Forza Italia. Il gruppo azzurro chiede da tempo un cambio di passo. Non ultimo, il capogruppo azzurro a Sala Martorana Gianluca Inzerillo, pur ribadendo la chiara ed incondizionata fiducia nel primo cittadino, ha parlato di mancanza di rappresentanza. Parole a cui il sindaco replica così. “Forza Italia – sostiene Roberto Lagalla – dice che vuole solo delle sostituzioni. E da quello partiremo. Tutti gli assessori sono importanti. Non sono innamorato di nessuno e sono innamorato di tutti”.

Parole con cui il sindaco ha risposto a distanza a quanto dichiarato dal presidente della Regione Renato Schifani durante la convention della Nuova DC tenuta sabato scorso a Palermo. Ma Rosi Pennino ed Andrea Mineo potrebbe non uscire così facilmente di scena. A domnda specifica sull’eventuale mancata uscita dei due ormai ex alfieri azzurri, Lagalla ha risposto con un sorriso: “Potrei uscire io, no?”. Intanto, in attesa che le forze della coalizione si siedano ad un tavolo, domani toccherà a Fratelli d’Italia serrare i ranghi, nella convention convocata dal partito per parlare del primo anno da premier di Giorgia Meloni.