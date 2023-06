Indaga la polizia sul rogo della casa, dentro non c’era nessuno

Due incendi nella notte a Palermo hanno devastato un’abitazione e un panificio. Entrambi i locali pesantemente danneggiati. Indaga la polizia sul rogo nella casa, al cui interno non c’era nessuno. Si ipotizza un possibile raid doloso. Per il panificio invece l’ipotesi è quella delle cause accidentali.

Cinque squadre di vigili del fuoco in azione

In entrambi gli incendi nel panificio e nell’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco. Notte intensa di lavoro specie per quanto concerne la casa. Ci sono volute ben 5 squadre di pompieri per avere ragione delle altissime fiamme sprigionate. Stando ai primi accertamenti il fuoco sarebbe partito dal vano cucina. Al momento massimo riserbo da parte degli inquirenti su quanto accaduto. Ma sembra che il rogo possa essere di natura dolosa.

Una dimenticanza

Nel panificio l’incendio è partito invece dal forno. Forse lasciato per errore acceso, non ci si era resi conto che ancora al suo interno il fuoco non era del tutto spento. Qui i danni sono stati contenuti al solo forno. Poi inevitabilmente la fuliggine ha annerito tutte le pareti degli altri vani.

Incendio doloso nei giorni scorsi in provincia

Sempre nel palermitano si è verificato nei giorni scorsi un altro rogo in un’abitazione con sullo sfondo anche possibili risvolti inquietanti. Incendiato a Capaci un immobile del marito della consigliera comunale, Maria Giambona. Assessore e consigliera comunale da giugno 2018 fino a febbraio scorso, è al secondo mandato. È stata eletta nella lista “Cambiamo Capaci”, alle scorse elezioni comunali dello scorso maggio, con 471 voti. Qualcuno sarebbe entrato all’interno del magazzino che si trova in campagna, in contrada Zercate, e ha appiccato il rogo. Le fiamme hanno ucciso alcuni animali e distrutto gli attrezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno avviato le indagini. “L’immobile – dice il sindaco di Capaci Pietro Puccio – è stato da poco assegnato al patrimonio del Comune di Capaci in seguito ad un sequestro per abusivismo edilizio, ma il Comune non ne è ancora entrato in possesso”.

