Uscita anticipata stamani per gli studenti del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo. Motivo? Fa troppo caldo nelle classi. Nel capoluogo la temperatura in questo momento è di circa 33 gradi, con vento di scirocco. A firmare la circolare è il dirigente scolastico. I ragazzi del secondo turno erano entrati alle 11 (il primo turno va dalle 8 alle 11) e sono stati autorizzati a lasciare le classi alle 12.10. Lo stesso è successo alla “Danilo Dolci”.

Alunni a casa anche in provincia

A Balestrate e Trappeto l’uscita dagli istituti è stata anticipata di due ore. I ragazzi delle scuole Aldo Moro e Danilo Dolci sono tornati a casa dopo tre ore di lezioni, in modo da non dover rimanere in classe negli orari in cui il caldo raggiungerà il picco. I due istituti non sono infatti provvisti di climatizzatori e sono circondati da vetrate, una condizione che crea non poche difficoltà sia agli alunni che a tutto il personale scolastico e che aveva provocato la richiesta dell’uscita anticipata da parte di molte famiglie già nei giorni scorsi.

La stessa decisione è stata presa a Capaci dal sindaco Pietro Puccio, che ha avvisato i suoi cittadini sui social: “Chiusura di tutte le scuole per allerta della protezione civile regionale per le alte temperature. È stata appena firmata una ordinanza sindacale con cui è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Capaci per le alte temperature previste per domani (oggi ndr)”.

Scuole chiusi per incendi

Le scuole di Gratteri nelle Madonie, sono state chiuse per l’emergenza incendi. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha invitato i cittadini ad adottare misure di sicurezza e di cautela per evitare la diffusione delle fiamme nel centro abitato. L’allerta della protezione civile regionale è rossa per le province di Palermo, Trapani e Messina e i roghi hanno già colpito molti centri dell’Isola, tra i quali Palermo, con un incendio che ha colpito Brancaccio e non ancora domato dalla giornata di ieri.

