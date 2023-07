Situazione sotto controllo nel Palermitano

Il notevole abbassamento delle temperature ha fortunatamente anche fatto calare sensibilmente gli incendi che nei giorni scorsi hanno divorato ettari ed ettari di boschi e macchia mediterranea. L’ultimo rogo di una certa entità è stato quello divampato sull’isola di Vulcano, nel Messinese, che oramai è sotto controllo. Tra Palermo e provincia questa notte solo piccoli focolai a sterpaglie e rifiuti, ed un corto circuito di un condizionatore. Per il resto situazione all’alba di oggi sotto controllo.

Nel Palermitano

Tra Palermo città e provincia da segnalare solo due piccoli incendi alla vegetazione, facilmente domati dai vigili del fuoco. Uno nel capoluogo in via Scaglione, l’altro si è verificato a Trabia in contrada Cancuccia. Poi ci sono stati incendi a cumuli di rifiuti tra Palermo e Bagheria, in via Lo Bue. Infine altro incendio singolare ha riguardato il malfunzionamento di un motore esterno di un condizionatore in un’abitazione dello Zen, in via Rocky Marciano. Anche qui i vigili del fuoco impegnati per lo spegnimento e a parte il danno all’impianto per il resto tutto è stato circoscritto.

Sull’isola di Vulcano

Sull’isola di Vulcano è domato l’incendio che si era sviluppato da ieri alle pendici di monte Aria. I vigili del fuoco, con l’aiuto di canadair ed elicottero della forestale, sono riusciti a fermare l’avanzata del fuoco. Stando ai primi accertamenti sembra che il fuoco sia partito dalla combustione di un ciclomotore che attraversava la strada provinciale in località gelso.

I black out collegati agli incendi

Sono una quindicina, sparsi in gran parte delle province siciliane, gli interventi in corso dovuti a black out. E’ quanto si apprende dalla mappa di E-distribuzione nel sito ufficiale alla pagina “interruzioni di corrente”. Alcuni black out sarebbero collegabili agli incendi accaduti in questi giorni in Sicilia, altri invece a manutenzioni già programmate. Fatto sta che questa situazione sta facendo imbufalire molti utenti siciliani, in alcuni casi anche turisti, che si stanno vedendo prolungare queste interruzioni di energia elettrica. Disagi di non poco conto perché parliamo non sono di mancanza di illuminazione ma anche di impossibilità all’utilizzo dell’acqua, dei telefoni e dei frigoriferi, solo per citare gli utenti domestici. Situazione ben peggiore, sul piano economico, per le aziende.

Gli interventi in corso

E-distribuzione in queste ore ha fatto sentire la sua voce in Sicilia ed ha assicurato che gli interventi di ripristino sono in corso. “Grazie al costante lavoro di 600 risorse e l’impiego di 100 gruppi elettrogeni, 9 power station, 2 cavi attrezzo e ulteriori 3 laboratori mobili cerca guasto E-Distribuzione sta lavorando al ripristino della fornitura di energia elettrica nelle ultime aree interessate dai disagi – si legge nell’ultimo bollettino -. Il servizio elettrico è stato normalizzato in provincia di Palermo”. Stessa cosa in provincia di Catania dove ieri sera si sono conclusi altri interventi per riallacciare 6.500 utenti.



