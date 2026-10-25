Ieri sera, intorno alle 23, via Brigata Aosta a Palermo è stata teatro di una drammatica sequenza di incendi e atti vandalici. A pochi passi dal cosiddetto Palazzo di Ferro, una struttura da anni occupata e nota per essere sotto il controllo della criminalità locale, un gruppo di giovani ha appiccato il fuoco ad alcuni cassonetti dei rifiuti.

In breve tempo il rogo si è propagato rapidamente, avvolgendo e distruggendo tre automobili che si trovavano parcheggiate lungo la strada.

A causa delle fiamme, le autovetture hanno subito forti esplosioni che si sono udite distintamente in tutto il quartiere, seminando il panico tra i residenti. Svegliati dai boati e spaventati dalla densa colonna di fumo scuro che saliva verso i palazzi, gli abitanti della zona hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine e i soccorsi.

Sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area prima che le fiamme potessero raggiungere altri veicoli o gli edifici adiacenti.

Insieme ai pompieri sono arrivati anche gli agenti di polizia, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e identificare i responsabili.