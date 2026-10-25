I carabinieri della Stazione di Villabate hanno arrestato in flagranza un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da alcuni movimenti sospetti notati dai militari nei pressi dell’abitazione dell’indagato. Nel corso di una perquisizione in casa in cucina, i militari hanno scovato, nascosti all’interno di una pentola a pressione, 96 grammi di hashish.

Lo stupefacente era già stato suddiviso in un panetto da 50 grammi, due frammenti da 5 grammi ciascuno e ulteriori 36 dosi pronte per lo smercio. Oltre alla droga, sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione e un coltello impiegato per il taglio.

L’arresto in flagranza è stato convalidato dal gip di Palermo. Il materiale sequestrato è stato infine trasmesso al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative sul principio attivo.