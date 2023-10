Vigili del fuoco sul posto, personale Anas gestisce viabilità

Traffico provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia sulla autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incendio al bordo della strada all’altezza del km 9,700 tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla Milicia. Chiusa anche la ferrovia.

Intervento dei vigili del fuoco

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco.

Personale Anas sul posto

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Schifani commissario della A19, definiti ultimi accorgimenti

Si avvicina sempre di più la nomina di Renato Schifani a commissario della A19 Palermo-Catania. Ad essere stati messi a punto gli ultimi accorgimenti per preparare il terreno ad un insediamento con tutto il possibile già pronto per l’operatività. Vertice a Roma proprio per discutere gli adempimenti propedeutici e tecnici. Nel frattempo già il governatore si è messo in moto per capire lo stato dell’arte dei cantieri e anche la situazione della viabilità di competenza dell’Anas. Un modo per avere già il polso della situazione e capire dove e come intervenire.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Roma il presidente e l’amministratore delegato di Anas, Edoardo Valente e Aldo Isi, accompagnati dai rispettivi tecnici. La riunione è stata di natura informativa e preliminare all’ormai imminente definizione del decreto di nomina del presidente Schifani a commissario straordinario dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Ad essere stati affrontati i passaggi necessari per un garantire un immediato avvio delle attività della struttura commissariale. In particolare, il governatore ha comunicato di avere già individuato la sede e il personale da utilizzare nell’ufficio.

Sono stati, inoltre, esaminati altri dossier relativi alla situazione della viabilità di competenza dell’Anas in Sicilia. In particolare il completamento della Palermo-Agrigento, in vista soprattutto dell’evento internazionale che vedrà la Città dei Templi “Capitale della cultura 2025”. I vertici dell’ente nazionale per la strade hanno confermato l’impegno che entro dicembre 2024 i lavori saranno completati.

