Incendio scoppiato intorno alle 15. Intervenuti i vigili del fuoco

Fiamme al parco “Piersanti Mattarella”, meglio conosciuto come Giardino Inglese, a Palermo. L’incendio, partito da un’area verde limitrofa compresa fra il parco e il civico 52 di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è divampato intorno alle 15. Da capire ancora le cause.

Intervento dei vigili del fuoco







Ad accorgersi del rogo alcuni residenti e un passante che, mentre transitava in moto, è stato allertato dalle fiamme ed ha chiamato i soccorsi. Il fumo si è esteso per tutta la zona, interessando anche l’area di via Libertà. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un camion e di un autobotte hanno immediatamente sedato il fuoco. Ad essere interessate dal rogo alcune sterpaglie e un paio di alberi di salici.

Mineo “Nessun danno né al giardino né alle strutture”

“Il fumo divampato su un piccolo versante del giardino Inglese, lato via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato causato da un cumulo di sterpaglie che hanno preso fuoco nell’area di cantiere transennata e chiusa al pubblico, le quali non hanno causato danni né al giardino né alle strutture. Gli operai della ditta al lavoro sul posto sono prontamente intervenuti, unitamente ai Vigili del fuoco e ad un’auto-botte degli uffici del Verde Urbano per domare le fiamme e per questo li ringrazio. Quest’oggi oggi, unitamente ai miei uffici, ho emanato una direttiva volta a porre in essere azioni di monitoraggio e prevenzione su aree verdi, ville e parchi con la quale si metteranno in atto ulteriori azioni a tutela dei nostri spazi verdi, chiedendo al contempo alle aziende partecipate, ai Rangers e alle ditte che stanno portando avanti interventi sugli stessi, un elevato grado di attenzione volto a rimuovere ogni residuo vegetale che possa costituire potenziale pericolo”.

Così scrive in una nota l’assessore alle Politiche Ambientali e Verde Urbano Andrea Mineo.

Oggi a Palermo la visita del sottosegretario Prisco

Un rogo scoppiato nel giorno della visita del sottosegretario Emanuele Prisco in Sicilia. L’esponente del Governo di Giorgia Meloni ha fatto la spola tra Palermo e Catania parlando, fra le altre cose, del futuro potenziamento dei ranghi dei vigili del fuoco. “Il governo è al lavoro – ha precisato – per implementare gli organici dei vigili del fuoco. E’ già stato effettuato un potenziamento che non si verificava da diversi anni, ma è chiara la necessità di potenziare ulteriormente la Sicilia per garantire un’autonomia di intervento almeno nelle prime ore degli incendi”.

Il sottosegretario ha voluto poi porre l’accento sulla collaborazione con la Regione Siciliana nei terribili giorni dell’emergenza incendi alla fine del luglio scorso. “La cooperazione con la Regione per la lotta agli incendi, con l’intervento di oltre cento squadre, è la dimostrazione che l’autonomia di intervento esiste già – continua Prisco -. I cittadini siciliani sono al sicuro, ma si può fare meglio: c’è l’intenzione di mandare ancora più uomini e mezzi. Il viaggio delle squadre dei vigili del fuoco per arrivare qui è stato molto complesso, ma la risposta è stata assolutamente efficiente”.